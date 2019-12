Festival in Weeze : Scooter und Steve Aoki kommen zum Parookaville 2020

Weeze Steve Aoki und Scooter sind die nächsten großen Namen, die die Veranstalter für das Festival im kommenden Juli bekanntgegeben haben. Auf welche Stars sich die Besucher noch freuen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Das wird viele Borussia-Mönchengladbach-Fans freuen und bei den Besuchern des Festivals für viel Gesprächsstoff sorgen. H.P. Baxxter alias Scooter wird im kommenden Jahr als einer der Headliner auftreten. Bekanntlich läuft im Borussia-Park nach jedem Tor das legendäre „döp, döp, döp", das dem Scooter-Hit „Maria (I like it loud)" entnommen ist. Traditionell stimmen die Fans dann mit ein, vielleicht wird es dann auch im Juli am Airport zum kollektiven Torjubel kommen.

Scooter wird am Festivalsonntag auf der zweitgrößten Bühne Bill’s Factory spielen. Es wird für ihn die Premiere bei Parookaville sein.

H.P. Baxxter gehört zu den bekanntesten Namen, die die Festivalmacher jetzt bekannt gaben. Mit dabei ist wieder Steve Aoki, der schon so was wie ein Stammgast bei Parookaville ist.

Foto: Lea Hensen 20 Bilder Modische Highlights beim Parookaville-Festival 2019.

Mit Aoki kehrt am Festival-Sonntag einer der beliebtesten DJs zurück. Er hat im vergangenen Jahr bereits seine eigenen Pizzen im Pizzaoki-Wagen verkauft. Ebenfalls auf der Mainstage spielen Yellow Claw. Auf der „Awake"-Bühne stoßen am Sonntag mit ATB und Gareth Emery zwei weitere Weltstars aus der Trance-Szene hinzu. Neu im Line up des Festival-Sonntags sind zudem Da Tweekaz und „Finach Asozial".

Viele werden sich auch darüber freuen, dass „Alle Farben“ erneut in Weeze spielt. Der sympathische Frans Zimmer war sogar schon als Trauzeuge bei einer Parookaville-Hochzeit im Einsatz. Viele Fans waren damals auch begeistert davon, wie locker er rüberkam.