Das Live-Programm für Freitag und Samstag in Weeze steht : Feiern in Kleingruppen bei Mini-Parookaville

Feiern in Kleingruppen bei Mini-Parookaville

Das Live-Programm für Freitag und Samstag in Weeze steht

WEEZE Beim Festival am Airport dürfen diesmal nur 200 Zuschauer live dabei sein. Es gibt exclusive DJ-Sets am Freitag und Samstag, die im Internet übertragen werden.

Alles ist eine ganze Nummer kleiner, doch trotzdem legen die Veranstalter auch bei Mini-Parookaville Wert darauf, dass das besondere Flair der Festivalstadt erhalten bleibt. Der Aufbau für die Spezialausgabe von Parookaville auf dem Airport Weeze ist in vollem Gange. Allerdings werden diesmal nicht 85.000 Fans kommen, sondern nur 200. Die haben nämlich die Karten für die exclusiven DJ-Sets gewonnen. Am Freitag und Samstag, 17. und 18. Juli, sendet Parookaville zwei Tage live aus einer Mini-Version der Partystadt, eigens kreiert und errichtet aus den bekannten Stadtelementen. Die Streams können weltweit kostenlos verfolgt werden.

Die Star-DJs stehen in Weeze auf einer kreisrunden Bühne, davor gibt es 25 abgetrennte coronasichere Parzellen für je vier Fans, die sich nur zwischen den Auftritten und unter Berücksichtigung des Hygiene- und Infektionsschutzes auf dem Gelände bewegen können. Die Plätze wurden verlost, jeder Gewinner darf drei Freunde mitbringen und bekommt eine Parzelle, so werden auch der Corona-Bedingungen erfüllt. Die Bereiche sind entsprechend nummeriert und schön gemütlich möbliert. Besonders praktisch: Kellner kommen zum Platz und bringen die Getränke.

Am Freitag tritt Felix Jaehn im Rahmen von Pro7 in Concert auf. Die Party startet vorher schon mit Topic, Tujamo und David Puentez ab 19 Uhr.

Am Samstag liefert der Livestream neben Parookaville-Dauergast Alle Farben auch Fedde le Grand und Lari Luke. Mit W&W und Brennan Heart werden auch die Fans härterer Sounds versorgt.

Sabrina und Marvin heiraten in der Festivalkirche in Weeze

Sabrina und Marvin heiraten in der Festivalkirche in Weeze : Schon die Verlobung war bei Parookaville

Wieder Festivalhochzeit in Weeze - trotz Corona

Samstag bei Parookaville : Wieder Festivalhochzeit in Weeze - trotz Corona

Ein weiteres Highlight der Mini-Ausgabe soll die standesamtliche Hochzeit von Sabrina und Marvin in der Warsteiner Parooka-Church am Samstagmittag sein. Für die 200 Ticket-Gewinner steht die Kirche für Freundschafts-Hochzeiten ebenfalls offen.

Nebenan gibt’s extravagante Outfits und Airbrush-Tattoos für das passende Festivalfeeling nach monatelanger Feier-Abstinenz. Am Samstag verwandelt sich zudem der Penny-Tower in eine Party-Küche, in der die Influencer @instawaffel