Parookaville und wohl auch Haldern Pop betroffen : Corona kippt die Festivals

85.000 Zuschauer in Weeze bei Parookaville, immerhin rund 7000 beim Festival in Haldern. Damit zählen die Events eindeutig zu den Großveranstaltungen, die erst einmal tabu sind. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Parookaville wird 2020 nicht stattfinden. Auch Haldern Pop wird wohl unter das Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August fallen.

Es hatte sich abgezeichnet, jetzt ist es offiziell. Parookaville wird 2020 nicht stattfinden. Spätestens nachdem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei der Pressekonferenz am Mittwochabend klar stellte, dass es „auf keinen Fall“ bis zum 31. August Großveranstaltungen geben werde, war klar, dass das Megaspektakel diesmal nicht über die Bühne gehen wird. Denn dass Parookaville mit 85.000 Zuschauern ein Großereignis ist, steht außer Frage. Bis zuletzt hatten die Veranstalter gehofft und auch nach den ersten Meldungen noch darauf hingewiesen, dass man erst absolute Klarheit haben wolle. Die haben die Organisatoren jetzt. „Die Aussage ist unmissverständlich, damit ist für uns klar, dass Parookaville 2020 leider nicht stattfinden kann“, sagte Philip Christmann vom Presseteam des Festivals am späten Abend. Weitere Einzelheiten sollen noch bekannt gegeben werden.

Schon bekannt Das dritte große Konzert im Kreis Kleve war bereits vor einiger Zeit abgesagt worden. Der Kreis als Veranstalter hatten bereits im März bekannt gegeben, dass das Festival in Moyland nicht stattfindet. Termin Eigentlich sollte Courage am 6. Juni stattfinden. Man wolle frühzeitig Planungen und Vorbereitungen für das Event mit rund 8000 Zuschauern stoppen, hieß es.

In Zeiten von Corona hatte das Parookaville-Team schon ein deutliches Zeichen gesetzt. Die Macher hatten die Fans aufgefordert, sich an die Vorgaben zu halten: Bleibt zu Hause, wascht die Hände, bleibt auf Abstand. „Die notwendigen Maßnahmen zur Virus-Eindämmung sind in aller Munde, die aktuelle Einschränkung der Freizeitgestaltung ist dabei ein entscheidender Faktor“, so das Parookaville-Team. Und um das Daheimbleiben attraktiver zu machen, waren an einem Wochenende die Highlights des vergangenen Jahres noch einmal im Internet übertragen worden. Jetzt ist klar: 2020 werden keine neuen Highlights hinzukommen. Wenig tröstlich, auch Tomorrowland in Belgien wurde abgesagt.