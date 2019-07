Parookaville 2019 : Die wichtigsten Infos zum Festival in Weeze

Foto: ©Felix J. Hild Infos Diese DJs und Bands spielen bei Parookaville.

Weeze Zum Parookaville-Festival werden am kommenden Wochenende 85.000 Besucher erwartet. Wie gelingt die Anreise? Wer tritt auf? Wo gibt es noch Karten? Hier finden Sie die wichtigsten Infos.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Was ist das Besondere an Parookaville?

Parookaville will kein normales Festival sein, es ist vielmehr eine Stadt, die einmal im Jahr quasi aus dem Nichts entsteht und die üblichen Gesetze außer Kraft setzt. Ganz im Geiste des fiktiven Stadtgründers und Bürgermeisters Bill Parooka regieren dann „Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit“. Zum Wahnsinn gehört, dass Parookaville zum Giga-Festival mit 85.000 Besuchern aufgestiegen ist. Das Gelände am Airport ist eine eigene Stadt mit Gefängnis, Kirche, Postamt und Schwimmbad.

Zahlen zum Festival in Weeze

Wie gigantisch Parookaville ist, zeigen einige Daten von 2018. Da verkauften die beiden Festivalsupermärkte 450.000 Bierdosen. Die Fans verspeisten 120 Tonnen Eis. 2000 Paare sagten in der Parookaville-Church „Ja“ zueinander. Und es gab sogar fünf Heiratsanträge für eine echte Hochzeit. Diesmal gibt es am Freitag wieder eine echte Hochzeit. Dann tauscht mit Andre und Tobias erstmals ein gleichgeschlechtliches Paar die Ringe in der Parookaville-Kirche.

Wann findet Parookaville 2019 statt?

Vom 19. bis 21. Juli, der Campingplatz öffnet am Donnerstag. Deshalb reist da ein Großteil der Fans an, die abends dann bereits Party feiern.

Wer sind die Headliner bei Parookaville?

Mit dabei sind die ganz Großen der Branche wie Felix Jaehn, Armin van Buuren, DJ Snake, Robin Schulz oder die Chainsmokers, die durch die Zusammenarbeit mit Coldplay einem breiten Publikum bekannt wurden. Steve Aoki, der für seine legendären Tortenschlachten bekannt ist, wird zum Pizzaoki und präsentiert auf dem Festival seine eigene Pizzakreation. Und es zieht inzwischen auch viele Künstler aus anderen Musiksparten zu Parookaville, die hier ihre Electro-Dance-Seite ausleben. Sänger Clueso kehrt mit seinem DJ-Set gemeinsam mit Bariş Aladağ nach Weeze zurück. Und Querbeat kündigen sogar eine Weltpremiere an. Die Kölner Kult-Karnevals-Combo trifft „in einem nie da gewesenen und einzig in Parookaville überhaupt denkbarem Battle“ auf das Hip-Hop-Duo aus Essen-Kupferdreh: die 257ers. „Hier wird Musikgeschichte geschrieben“, versprechen die Organisatoren. Insgesamt sind mehr als 300 DJs am Start, die auf der Mainstage und zehn weiteren Bühnen auftreten werden.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die beste Möglichkeit ist der RE 10 (Niersexpress), der von Düsseldorf Richtung Kleve fährt. Im vergangenen Jahr gab es 30 Sonderzüge. Aussteigen müssen die Besucher am Bahnhof in Weeze. Fans von weit weg landen per Flieger am Airport, einige DJs kommen sogar per Privatjet und können aus dem Flieger quasi direkt auf die Hauptbühne gehen. Die Gemeinde Weeze rät allen Fans aus dem Umgebung, am besten per Bahn anzureisen und mit dem Shuttlebus zum Gelände zu fahren.

Wichtiger Hinweis: Die Tickets berechtigen nicht zur kostenlosen Bahnfahrt, aber die Shuttle sind kostenlos.

So gelingt die Anreise zum Festival-Gelände. Foto: ja/Parookaville

Anfahrt mit dem Auto

Wer per Pkw kommt und auf den Campingplatz will, sollte früh genug losfahren. Donnerstag sind die Straßen rund um Weeze pickepackevoll. Anfahrt ist über die A 57, abfahren sollten Besucher, die campen wollen, entweder in Uedem oder Goch. Von dort ist das Festival ausgeschildert. Tagesbesucher sollten an der Abfahrt Sonsbeck die Autobahn verlassen, denn sie werden auf einen anderen Bereich des Airport geleitet.

Wird ein Shuttle-Service angeboten?

Von Bahnhof Weeze pendelt ein Bus ständig zum Festivalgelände. Zudem gibt es einen Bus, der die Tagesbesucher vom Parkplatz zu Parookaville bringt.

Wann sollte ich am besten anreisen?

Viele werden sich wieder ganz früh am Donnerstag auf den Weg machen. Im vergangenen Jahr waren viele dann auch recht schnell auf dem Parkplatz. Es dauerte dann aber noch eine lange Zeit bis der Zeltplatz öffnete und sich die Fans auf der Campsite einrichten konnten. Empfehlung ist daher, lieber am Donnerstagnachmittag anzureisen. Der Zeltplatz öffnet am Donnerstag um 10 Uhr, er muss bis Montag 15 Uhr geräumt sein.

Für Tagesbesucher öffnet der Parkplatz am Freitag, Samstag und Sonntag um 13 Uhr und damit immer eine Stunde vor Programmbeginn.

Was mache ich ohne Karte?

Auch im Internet gibt es die geballte Ladung Parookaville. Am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es jeweils sieben Stunden am Tag Livestreams von der Mainstage und Bill’s Factory, den wichtigsten Bühnen. Live-Streams gibt es auch von Pro Sieben, der Sender kommt mit dem Taff-Studio nach Parookaville, auch bei Eins Live gibt es Live-Sendungen an allen drei Tagen.

Gibt es noch Tickets?

Nein, das Festival ist restlos ausverkauft. Allerdings gibt es die Chance über das Resale-Portal von Parookaville Kartenrückläufer offiziell zu kaufen. Einfach mal reinschauen.

Vorsicht vor dem Eichenprozessionsspinner