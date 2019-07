Umstrittene Aktion in Weeze : Kleinwüchsige stehen bei Parookaville wieder an der Bar

Kleinwüchsige stehen bei Parookaville wieder an der Bar

Umstrittene Aktion in Weeze

Weeze Kleinwüchsige an der Minibar, die Kurze ausschenken. Diese Aktion beim Musik-Festival Parookaville hatte im vergangenen Jahr für Diskussionen gesorgt. Doch auch dieses Mal sind sie wieder dabei.

Auch beim am Freitag beginnenden Mega-Event am Airport Weeze wird es diese ganz besondere Bar wieder geben, so Bernd Dicks vom Festivalteam. „Wir stehen da absolut zu der Minibar. Die Jungs, die das betreiben, machen es beruflich, die sind Lebenskünstler. Ich finde, wir haben da nichts zu verstecken“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.