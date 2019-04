Festival in Weeze : DJ Snake kehrt nach Parookaville zurück

Weeze Und offenbar sind die Künstler auf den Geschmack gekommen. Denn Clueso kehrt mit seinem DJ-Set gemeinsam mit Bariş Aladağ nach Weeze zurück. Und Querbeat kündigen sogar eine Weltpremiere an. Die Kölner Kult-Karnevals-Combo trifft „in einem nie da gewesenen und einzig in Parookaville überhaupt denkbarem Battle“ auf das Hip-Hop-Duo aus Essen-Kupferdreh: die 257ers. „Hier wird Musikgeschichte geschrieben“, versprechen die Organisatoren, die jetzt auch weitere Künstler bekannt gaben.

Dazu gehört Robin Schulz, dessen Erfolgsweg auch in diesem Jahr wieder auf die Parookaville-Mainstage führt, Weiter bestätigt sind Oliver Heldens, einer der beliebtesten House-DJs weltweit, und Martin Solveig. Der Franzose kehrt quasi zurück in seine zweite Festival-Heimat. Denn er tritt im fünften Jahr bereits zum fünften Mal auf.

Rückkehrer in die Headliner-Riege ist DJ Snake nach seinem gefeierten Auftritt in 2017. DJ Snake wird in diesem Jahr das Grand-Festival-Closing am Sonntagabend auf der Mainstage präsentieren. Er soll also das mehrtägige Spektakel am Airport Weeze beschließen.