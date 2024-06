Gebühren, Anwohnerparkplätze und Anträge Parken in Kevelaer sorgt für Diskussionen

Aus den Reihen der Politik hieß es nicht zu Unrecht, dass dieses Thema Dauerbrenner in der Wallfahrtsstadt ist: das Parken. Abzulesen war das auch an der Tagesordnung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung der Stadt Kevelaer. Wo und wie Autos in der Stadt abgestellt werden, war das bestimmende Thema des Abends. Vor dem Einstieg in die Beratungen stellten auch Anwohner ihre Frage an Politik und Verwaltung, wo sie ihr Auto in Zukunft abstellen sollen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Themen und Ergebnisse: