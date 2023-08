Probleme reißen nicht ab CDU übt heftige Kritik an neuen Parkautomaten in Kevelaer

Die Debatte um die neuen Parkautomaten in der City reißt nicht ab. In den sozialen Medien gibt es immer wieder Klagen darüber, dass die Geräte wenig bedienerfreundlich seien. Jetzt hat sich die CDU erstaunlich deutlich in die Diskussion eingeschaltet. Die Christdemokraten kritisieren das System, befürchten negative Folgen für die Stadt und beantragen eine Änderung der Parkgebühren.