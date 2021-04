Bei Noteinsatz in Kevelaer : Paketbote stört Polizei und Rettungsdienst

Bei Noteinsatz in Kevelaer

Kevelaer Unglaublich: Ein Paketbote hat in Kevelaer so laut gehupt, dass Rettungskräfte und Polizisten sich nicht mehr verständigen konnten.

Ein Noteinsatz begann für Polizei und Rettungsdienst am Dienstag eigentlich ganz normal. Gegen 12.30 Uhr waren die Einsatzkräfte in die Wasserstraße gerufen worden, da dort ein Mann hinter einer verschlossenen Tür dringend ärztliche Hilfe benötigte. Noch während Rettungsdienst und Polizei Erste Hilfe leisteten, ertönte von der Straße plötzlich Dauerhupen. Der Ton war so laut, dass die Rettungskräfte sich kaum noch verständigen konnten.