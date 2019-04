Brauchtum : Hier geht es zum Osterfeuer

Kurz vor dem Anzünden sollte der Holzhaufen umgeschichtet werden. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

WEEZE/GELDERN Osterfeuer gehören in der Region fest zum Brauchtum dazu.

Auch dieses Jahr veranstalten die Weezer Vereine am Ostersonntag das Osterfeuer des Heimat- und Verkehrsvereins. Das gemeinsame Osterfeuer wird wie im vergangenen Jahr im Park am Fährsteg am Sonntag, 21. April, gegen 19 Uhr durch den TSV Weeze entzündet. Der TSV Weeze ist in diesem Jahr anlässlich seines 100-jährigen Bestehens festgebender Verein der Weezer Kirmes und somit auch für die Organisation des Osterfeuers zuständig.

Der TSV Weeze wird für Essen und Trinken sorgen. „An leckerem Grillgut, gekühlten Getränken und dem Vereinsschnaps wird es nicht fehlen. Für die Kinder wird es zudem eine kleine Überraschung geben“, kündigt der Verein an.

„Die Mitglieder des TSV Weeze freuen sich auf einen schönen Abend und auf gemütliche Stunden mit zahlreichen Besuchern“, heißt es weiter.

Zum Osterfeuer am Samstag, 20. April, ab 17 Uhr auf dem Reiterhof Rothenburger am Nierspark, An den Niersauen 6, in Geldern lädt der Löschzug Stadtmitte der Feuerwehr ein. Der Eintritt ist kostenlos. Für Essen, Stockbrot und Getränke ist gesorgt. Ein Höhepunkt für die Kinder soll die Suche nach Osternestern sein.