Renovierung der Orgel der Basilika „Wir schreiben hier Geschichte“

Überhaupt wird sich das Aussehen der Orgel verändern, Register erhalten einen anderen Standort und eine neue Ausrichtung, die alte, steile Holztreppe wird durch einen neuen Aufgang ersetzt. „Wir schreiben hier Geschichte“, ist sich Lehnen bewusst. So sehr die Orgel für ihren Klang gelobt wurde, so sehr wusste der Experte dennoch um die Unzulänglichkeiten und Schwächen des Instruments. „Nach der Renovierung wird die Orgel einen anderen Klang haben“, sagt Lehnen. Dabei kann er sich auf die Expertise des Fachbetriebs Romanus Seifert und Sohn verlassen. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich seit 1907 mütterlich um das Instrument“, ist Lehnen dankbar. Für ihn geht mit der Renovierung ein Lebenstraum in Erfüllung: „Seit ich hier in Kevelaer bin, habe ich auf genau dieses Ziel hingearbeitet. Jetzt ist der Zeitpunkt da, die Orgel zu optimieren.“ Lehnen wirkt zufrieden – selbst, wenn die Orgel nun vorerst schweigt.