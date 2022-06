Kevelaer : Organist nimmt Abschied von der Basilika

Kevelaer Der junge Musiker Alexander Grün will sich mehr seinem Studium widmen. Mit 22 Jahren hatte er seinen Dienst in Kevelaer erst im Januar angetreten.

Es war ein kurzes Gaststpiel in Kevelaer. Im Januar hatte Alexander Grün seine Aufgabe als zweiter Basilika-Organist aufgenommen. Das hatte aufhorchen lassen, weil Grün gerade einmal 22 Jahre war. Jetzt hat er zum 31. Mai seine Tätigkeit in St. Marien Kevelaer allerdings auf eigenen Wunsch beendet. Er wolle sich seinem Studium an der Musikhochschule Köln intensiver widmen, so Grün im Pfarrbrief. Seit dem 1. Juni arbeitet er mit einem geringeren Stellenumfang als Basilikaorganist an der romanischen Basilika St. Ursula in Köln-Mitte.