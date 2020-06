Kontrollen durch das Ordnungsamt : Oft kein Durchkommen für die Feuerwehr

Kevelaer Weil sich in Wohngebieten nicht an die eingezeichneten Parkmöglichkeiten gehalten wird, haben Rettungskräfte zunehmend Probleme, zum Einsatzort zu gelangen. Die Stadt Kevelaer wird jetzt Kontrollen durchführen.

(bimo) Im Notfall geht es um entscheidende Sekunden. Feuerwehr und Rettungswagen müssen so schnell wie möglich zu ihren Einsatzorten gelangen. In einigen Kevelaerer Wohngebieten wird das zum Problem. „Auch in der Wallfahrtsstadt Kevelaer und in den Ortschaften gibt es viele Wohnstraßen, die gerade in den Abend- und Nachtstunden stark zugeparkt werden und Probleme bei einem Rettungseinsatz bereiten könnten“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Stadt Kevelaer. Um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, werde das Ordnungsamt in nächster Zeit gemeinsam mit der Feuerwehr die Fahrverhältnisse im Stadtgebiet kontrollieren. Festgestellte Verstöße gegen die Parkordnung werden konsequent geahndet. Was viele nicht wissen: In allen Wohngebieten mit verkehrsberuhigtem Bereich darf nur in den ausgewiesenen Parkbuchten das Fahrzeug abgestellt werden. Die sind extra so geplant, dass noch genug Platz für Rettungsfahrzeuge ist. „Da der Parkraum knapp ist, wird oft auch schon verkehrswidrig geparkt“, berichtet Kevelaers Ordnungsamtsleiter Ludger Holla. Rechtswidrig bedeutet, dass ein Bußgeld erhoben werden kann. Momentan beträgt das zehn Euro. „Bei zugestellten Rettungswegen können wir das Fahrzeug auch abschleppen lassen“, erklärt Holla das Notfallszenario. So weit muss es erst gar nicht kommen. „Wir appellieren als allererstes an die Vernunft“, sagt Holla. Gerade in dicht besiedelten Wohngebieten ist es wichtig, dass Rettungskräfte im Falle eines Falles schnell zum Einsatzort gelangen. Deswegen noch einmal der Aufruf, das Auto in verkehrsberuhigten Bereich von Wohngebieten nur in die dafür vorgesehen Parkflächen stellen und lieber ein Stück laufen als einen Rettungseinsatz mutwillig verzögern. „Denken Sie daran: Richtig parken, rettet Leben!“, lautet der Appell der Stadt Kevelaer. Das gilt natürlich auch für alle anderen Straßen in Kevelaer, nicht nur für die in Wohngebieten.