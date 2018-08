Ferienprojekt aus Kevelaer : Ohne Schlafplatz ans Meer

In diesem Jahr hat die Guppe häufig draußen geschlafen. Hier auf der Tartanbahn am Sportplatz. Foto: Thomas Binn (binn)

Kevelaer Jedes Jahr in den Sommerferien fahren 40 Kinder fast 600 Kilometer mit dem Fahrrad vom Niederrhein ans Meer – ohne vorher zu wissen, wo sie übernachten. Was im Chaos enden könnte, ist ein Lehrstück für die Gastfreundschaft.

Wenn Thomas Binn mit einer Gruppe aus 38 Kindern und acht Betreuern auf die Fahrräder steigt und losfährt, weiß er am Abend noch nicht, wo sie übernachten werden. Mal schlafen sie unter freiem Himmel auf einem Sportplatz, mal im Heu in der Scheune eines Bauern, und mal schlagen sie ihre Zelte auf einer Dorfwiese auf.

Seit 2002 gibt es den Kevelaerer Verein „Zielpunkt Meer“, der diese Fahrten für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren in den Sommerferien veranstaltet. Fest steht immer nur das Ziel der Reise: das Meer, diesmal die Nordseeinsel Langeoog. Der Rest passiert spontan. Jeden Morgen schauen die Betreuer auf die Karte, suchen sich ein Etappenziel aus, das etwa 40 oder 50 Kilometer weit entfernt liegt, und radeln los.

Info Zwei Wochen ohne Plan durch Deutschland Der Verein Zielpunkt Meer e.V. ist ein selbstlos tätiger Verein, Träger der freien Jugendhilfe und als gemeinnützig anerkannt. Er wurde extra für die Organisation der Fahrten in den Sommerferien gegründet. Der Betreuer Thomas Binn arbeitet heute als Filmemacher und Fotograf, ist aber auch ausgebildeter Sozialpädagoge und Mitgründer des Vereins.

„Das kann doch nicht wahr sein, so etwas muss man doch vorher planen“ – diesen Satz hat Thomas Binn, Vorsitzender des Vereins, schon häufiger gehört. Es hat auch schon Tage gegeben, an denen er um zehn Uhr abends nicht wusste, wo die fast 40 Kinder schlafen sollen. Und es hat Tage gegeben, an denen sie wild am Waldrand campen mussten, vier Kilometer bis zur nächsten öffentlichen Toilette geradelt sind und sich am nächsten Tag in der Ostsee gewaschen haben.

Und dann gab es die Fahrt in diesem Jahr, bei der alles ein wenig anders war. Am 13. Juli ist die Gruppe in Kevelaer losgefahren, hat elf Quartiere auf dem Weg nach Langeoog abgeklappert. „Die Gastfreundschaft, die wir erlebt haben, sucht wirklich ihresgleichen“, sagt Binn. „Wir wurden von allen Menschen mit offenen Türen empfangen.“ Statt Unverständnis schlug den Organisatoren viel Lob entgegen. „Jeder, der sagt, Deutschland sei nicht gastfreundlich, irrt sich. Ich sehe da auch einen Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. In dieser Zeit ist es für uns viel einfacher geworden, Unterkünfte zu finden.“



Mittlerweile haben Thomas Binn und die anderen Betreuer eine relativ sichere Methode entwickelt: Statt größeren Städten suchen sie sich kleine Orte aus. „Dort sind die Netzwerke überschaubarer, und man kommt schneller an die wichtigen Leute.“ Dennoch haben sie auch in Münster mit mehr als 300.000 Einwohnern eine Unterkunft gefunden. Sie rufen Bürgermeister, Sportplatzbetreiber, Vereinsvorsitzende, Feuerwehr, Gärtner an und fragen sich durch, bis sie jemand aufnimmt.

In der 4000-Einwohner-Gemeinde Bevern, zwischen Höxter und Hameln, durfte die Gruppe das Vereinsheim des SV Bevern nutzen. Die Fußballer spielen in der Landesliga, das Quartier des Vereins ist frisch renoviert. Doch wenn mehr als 40 Leute dort ihre Taschen auspacken, kochen, essen und duschen, breitet sich das Chaos in rasender Geschwindigkeit aus. Die Kinder waren erschöpft, das Thermometer zeigte 36 Grad – die Gruppe konnte und wollte nicht sofort am nächsten Tag weiterfahren. „Wir durften ohne Probleme noch eine weitere Nacht bleiben und Pause machen“, sagt Thomas Binn. „Diese Selbstverständlichkeit, mit der wir aufgenommen wurden, war unglaublich.“

Nach eineinhalb Wochen und 586 Kilometern hatte die Gruppe das Meer erreicht. Auf Langeoog hatten die Betreuer ein Lager für die letzten Tage organisiert. In einer Nacht schliefen die Kinder am Strand, schauten mit den Schlafsäcken im Sand zu, wie sich der Mond verfinsterte und blutrot färbte. Danach ging es zurück nach Kevelaer mit der Bahn.