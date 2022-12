Begehung in Weeze „Niersbrücke unser Weihnachtsgeschenk“

„Das ist unser Weihnachtsgeschenk an die Weezer Bürger. Ich bin froh, dass wir unser Versprechen, die Brücke noch vor Weihnachten fertigzustellen, einhalten konnten“, sagte Koenen spürbar begeistert von der neuen Anlage. „Das ist ein Traum“, sagte er und verwies nicht nur auf die Holzbogenbrücke mit dem Geländer aus Eichenholz, das nicht einfach am anderen Niersufer endet, sondern in einem Bogen weit in das angrenzende Tierparkgelände hineinreicht, sondern auch auf den neuen Spazierweg, die Nierspromenade, die bis zum Fährsteg reicht. Besonders abends sei die Beleuchtung sehr stimmungsvoll, das habe er selbst bereits erlebt und auch von Anwohnern bestätigt bekommen.