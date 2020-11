Kostenpflichtiger Inhalt: Einkaufen in Corona-Zeiten in Kevelaer : Wirtschaftsförderer bangt um die offenen Sonntage in der Adventszeit

Wird es überhaupt offene Sonntage im Advent geben? Die Frage ist offen. Foto: hsb-cartoon/Schwarze-Blanke

Kevelaer Die Händler in der Marienstadt hoffen darauf, dass sie zumindest in der Adventszeit ihre Geschäfte am Sonntag öffnen dürfen. Doch Verdi klagt dagegen.