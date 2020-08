Offene Ganztagsschulen in Weeze : Anna-Stift übernimmt Trägerschaft für OGS

Bürgermeister Ulrich Francken (l.) freut über die Kooperation, man habe einen verlässlichen Partner gefunden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Die Jugendhilfe-Einrichtung aus Goch ist jetzt für den Offenen Ganztag in den beiden Weezer Grundschule zuständig und übernimmt damit unter anderem die Nachmittagsbetreuung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Thimm

Zum Schulalltag vieler Grundschüler gehört, dass sie in der Schule zu Mittag essen und dort auch den Nachmittag bis 16 Uhr verbringen, mit Hausaufgabenbetreuung, Teilnahme an Sport- und Spielgruppen oder Arbeitsgemeinschaften (AG). Offene Ganztagsschule heißt das, kurz OGS. Die beiden Weezer Grundschulen Petrus-Canisius (PC) und Marienwasser haben im neuen Schuljahr einen neuen Träger für ihre OGS: das Anna-Stift, eine Jugendhilfe-Einrichtung mit Sitz in Goch. Zu einem Begrüßungsnachmittag trafen sich die pädagogischen Fachkräfte, die Schulleiterinnen und die Team- und Standortleiterinnen im Außenbereich der Marienwasserschule.

Bürgermeister Ulrich Francken dankte dem bisherigen Trägerverein zur Betreuung der Grundschulkinder, die „Verlässliche“, für ihre fast 20-jährige gute Arbeit und betonte, diese sei auch durch ehrenamtlichen Einsatz vieler Helfer möglich gewesen. „Jetzt beginnt eine neue Zeit“, sagte er und erklärte, die Gemeinde habe wiederum den „richtigen Partner“ gefunden. Sabine Voß vom Vorstand des Anna-Stifts formulierte die Zielsetzung der schulbezogenen Sozialarbeit ihrer Einrichtung mit „Leben und Lernen in Gemeinschaft“. Sie freue sich, dass das Anna-Stift den Zuschlag erhalten habe. Das Stift werde die erfolgreiche Arbeit der „Verlässlichen“ weiterführen. An der Finanzierung des Angebots ändere sich nichts. Es ist ein Mix aus Zuschüssen des Landes, Elternbeiträgen und Förderung durch die Gemeinde.

Pastor Klaus Martin Niesmann richtete ein Impulswort an die Anwesenden. In Anlehnung an das Eichendorff-Gedicht „Schläft ein Lied in allen Dingen…“ sagte er, das „Zauberwort“ der OGS-Arbeit heiße „Hingabe“. Es bedeute, dass „einer mit Leib und Seele bei der Sache“ sei.