KEVELAER: Nuk kritisiert OW-1-Planung, für Veto sei es aber schon zu spät

ACHTERHOEK Bereits vor einigen Monaten - als die Genehmigung für die Umgehungsstraße OW1 näher rückte - hatte sich der Vorstand des Vereins Natur und Kultur (Nuk) im Achterhoek beraten. „Wir haben viel darüber debattiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir als Nuk für einen Widerstand einige Jahre zu spät gegründet wurden.

Aus unserer Sicht ist es zu spät, um auf den Zug aufzuspringen. Es wäre natürlich unser Anspruch gewesen“, so der Nuk in einer Mitteilung. Doch niemand im Vorstand habe freie Kapazitäten gehabt, um sich in den tiefen Sachverhalt einzulesen. Zudem habe der Nuk auch kein Klagerecht und nicht die finanziellen Mittel. „Es wäre durchaus im Sinne unserer Satzungsziele zum Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft ein Veto zu entsenden. Dennoch haben wir im Vorstand entschieden, uns auf den letzten Metern der OW1 nicht noch heldenhaft in den Weg zu werfen“, heißt es.