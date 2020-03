Debatte in Kevelaer : Das Flüchtlingsthema wird neu aufgerollt

Kevelaer In Kevelaer diskutieren die Fraktionen ein weiteres Mal über die Aufnahme von Kindern aus Griechenland.

Die CDU hatte in einer Stellungnahme noch einmal deutlich gemacht, dass man den Beschluss nicht abgelehnt habe, weil man keine Flüchtlinge wolle, sondern weil die gesetzliche Grundlage zur Aufnahme fehle. Man wolle keine reine Symbolpolitik, so die CDU.

Meinung Die Caritasverbände Geldern-Kevelaer und Kleve begrüßen die Entscheidung der Bundesregierung und fordern, die Beschlüsse schnell umzusetzen. „Die Sicherheit und Gesundheit der geflüchteten Kinder sind auf den griechischen Inseln absolut nicht gewährleistet – das trifft auf alle zu, die sich dort aufhalten, aber für die Kinder hat es besonders gravierende Folgen“, sagt Karl Döring, Vorstand der Caritas in Geldern. Appell Die Caritas appelliert auch an die Kommunen im Kreis Kleve, den geflüchteten Menschen in Not zu helfen.

Jetzt sind alle Seiten bemüht, die Wellen zu glätten und nach einer Lösung zu suchen. Am Donnerstag soll das Thema daher auch in der Runde der Fraktionsvorsitzenden besprochen werden.

Der neue CDU-Fraktionsvorsitzende Mario Maaßen hat dazu Bundesinnenminister Horst Seehofer auch einen Brief geschickt. „Wir freuen uns, dass wir nun auf dem Weg der Realpolitik durch die Bundesregierung zu einem Ergebnis kommen, das wir als CDU in Kevelaer wie alle anderen auch gerne früher gehabt hätten. Trotzdem war es richtig, auf eine politische Gesamtlösung zu setzen“, so Maaßen. Hilfe für Menschen in Not zu leisten sei ein Gebot der Menschlichkeit, jeder könne hier seinen persönlichen Beitrag leisten. Leider sei die Diskussion über den Ratsbeschluss in der Öffentlichkeit sehr emotional geführt und die Gründe der CDU für ihre Haltung offensichtlich nicht verständlich geworden.