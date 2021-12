Spektakuläre Nikolaus-Aktion in Kevelaer : Piraten-Triker beschenken Kinder

Die Gruppe aus Kevelaer will für viel Freude bei de n Kindern sorgen, immer mittendrin „Captain Jack Sparrow“ mit der „ Black Pearl“ . Foto: Trike-Gruppe Foto: Triker/Triker Gruppe Kevelaer

Kevelaer Es soll eine spektakuläre Aktion werden. Am Sonntag wollen in Kevelaer diverse Biker auf drei Rädern zum Peter-Plümpe-Platz fahren. Mit dabei haben sie den Nikolaus, der Präsente an alle Kleinen verteilen soll.