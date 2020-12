Theaterverein Gemütlichkeit : Spende nach besonderer Aktion in Kervenheim

Kervenheim Der Nikolaus des Theatervereins Gemütlichkeit Kervenheim kam trotz Corona-Krise zu den Kindern in der Gemeinde und hatte einige Überraschungen dabei.

In Kervenheim hat es eigentlich Tradition, dass der Nikolaus vom Theaterverein Gemütlichkeit die Familien zuhause besucht und im goldenen Buch nachschaut, wie sich die Mädchen und Jungen im zurückliegenden Jahr betragen haben. Doch Hausbesuche sind in Corona-Zeiten aufgrund geltender Maßnahmen nicht möglich. Clemens Spittmann vom Theaterverein überlegte sich mit seinem Nikolausteam (Jonas und Georg Werner, Stefan Spittmann und Ulli Merz), wie man den Kindern und Eltern trotzdem eine Freude bereiten kann.

Der Nikolaus kam diesmal nicht ins Haus. Er zog vorbei, und die Kinder konnten ihm am weihnachtlich geschmückten Fenster zuwinken. Bei geschlossenem Fenster konnten die Kinder im kleinen Kreis zuhause den Nikolausgedanken hochleben lassen. Viele stimmten mit den Familien ein Nikolauslied an, ganz in Ruhe und ohne Menschenmassen. „Es war ein großartiges Erlebnis für die Kleinen“, so die Bilanz der Organisatoren. Festlich verpackte kleine Geschenkideen vom Theaterverein (zusammengestellt von Michaela Leisten und Gisela Franzen) sowie Nikolausstiefel und Päckchen hatten die Eltern schon vorher auf die Fensterbank und vor die Haustür gestellt. Der Nikolaus wurde von zahlreichen Weihnachtslichtern in den Fenstern und den Vorgärten der Menschen in Kervenheim empfangen.