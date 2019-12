Renaturierung in Weeze : Niersverband: Vorreiter in ganz Europa

In Weeze ist die Niers am Tierpark renaturiert worden. Bürgermeister Ulrich Francken steht an der Stelle, an der später eine Brücke den Park mit dem Ort verbinden soll. Foto: Evers, Gottfried (eve)

WEEZE Versammlung des Niersverbandes: Der Bau einer Pilot- und Forschungsanlage zum Thema Spurenstoffe ist geplant. Umgesetzt worden ist inzwischen auch das Projekt am Tierpark in Weeze, wo der Fluss renaturiert wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Karsten und Sebastian Latzel

Der Sommer 2019 war für das Verbandsgebiet des Niersverbandes der drittwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen: Mit 41,2 Grad Celsius, gemessen an der Wetterdienst-Station in Tönisvorst, bescherte eine mehrtägige Hitzewelle einen Rekord mit neuem Höchstwert für NRW. Darauf verwies der Vorstand des Niersverbandes, Dietmar Schitthelm, in der Verbandsversammlung im Forum des Kreishaues in Viersen. Ansonsten bestimmten Probleme mit Spurenstoffen, hohe Investitionen, das zehnjährige Bestehen des Masterplans Niers und die Herausforderungen der Klärschlammentsorgung die Rede des Niersverbands-Chefs in diesem Jahr.

Da die Niers wegen der Trockenheit wenig Wasser führte, wurden höhere Konzentrationen von Spurenstoffen wie Medikamentenrückständen gemessen. Ein bundesweiter Spurenstoffdialog wurde inzwischen beendet. Immer noch ungelöst ist aber die Finanzierungsfrage der sogenannten „vierten Reinigungsstufe“, die hohe Investitionen erfordern würde. Der Niersverband möchte, anders als die Bundesregierung, die dies über eine verteuerte Abwasserabgabe regeln will, die Verursacher daran beteiligen: Firmen aus der Pharma-, der Pestizid- und der chemischen Industrie sollen dabei in einen Fonds einzahlen. Der Niersverband möchte den Bürgern dadurch Mehrkosten von 25 bis 30 Cent je Kubikmeter Abwasser ersparen.

info 14 Kilometer Niers sind naturnah umgestaltet Projekt Fast 14 Kilometer der Niers sind insgesamt bisher naturnah umgestaltet worden, weitere 64 Kilometer sollen noch folgen.



Masterplan Der sieht vor, dass 70 Prozent der Gewässerlänge vom kanalartigen in einen sich schlängelnden Fluss umgewandelt werden. Der Verband wäre gerne bis zum Jahre 2027 fertig. Eventuell dauert es aber bis 2050

Der Verband plant den Bau einer Pilot- und Forschungsanlage zu diesem Problem auf der Kläranlage Nette. Geplant ist eine „3M-Anlage“ zur weitgehenden Entfernung von Mikroverunreinigungen (Spurenstoffen), Multiresistenten Keimen sowie Mikroplastik. Dazu bedarf es weiterer Forschungen, der Niersverband will mit der RWTH Aachen deshalb eine ingenieurwissenschaftliche Kooperation eingehen. Die geplante Anlage wäre in Europa ein absoluter Vorreiter, betonte Schitthelm.

Der Masterplan ist in den zehn Jahren seines Bestehens ein Erfolgsmodell geworden. Im Kern handelt es sich um ökologische Maßnahmen, die die Gewässergüte verbessern sollen. Nur dort, wo stoffliche Verunreinigungen eine Regenwasserbehandlung erfordern, sollen noch Becken zur Abwasser- und Regenwasserbehandlung gebaut werden. Damit reduziert sich der Flächenverbrauch, es spart Kosten und nutzt zugleich der Umwelt. Der Erfolg ist an der Verbesserung der Ökologie der Niers deutlich ablesbar. In diesem Jahr wurden unter anderem die Niersprojekte in Goch-Kessel und am Tierpark in Weeze umgesetzt. Wie berichtet, sind die Arbeiten in Weeze so gut wie abgeschlossen. Ziel ist, dass die Niers sich natürlich weiterentwickeln soll.

Der Fluss wurde im südlichen Bereich des Tierparks auf einer Strecke von etwa 650 Metern zwischen den Brücken der Bundesstraße 9 und der Straße „Fährsteg“ naturnah umgestaltet.

Es wird ein leicht geschwungener Gewässerlauf mit abgeflachten Ufern, einem Altarm und abgesenkten Auenbereichen entstehen. Im Frühjahr war mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen worden, ab August starteten die Erdarbeiten.

Bäume, Astwerk und Wurzelstöcke wurden als sogenanntes „Totholz“ in die Niers eingebaut und in den Böschungen sowie der Sohle verankert. Dieses Totholz soll vielen Tierarten der Niers Lebensgrundlage, Kinderstube und Schutzzone bieten. „Durch die Umgestaltungen der Niers werden Gewässersohle, -ufer und Aue wieder zu einem attraktiven Lebensraum für typische Vertreter der heimischen Tier- und Pflanzenwelt“, so der Niersverband. Außerdem soll in der Nähe von Schloss Hertefeld eine Brücke gebaut werden. Damit sollen Tierpark und Ort miteinander verbunden werden.

Zu den Finanzen: Der Verband erneuerte seine Anlageninfrastruktur im Abwasser.- und Regenwasserbereich und tätigte Vergaben von rund 25 Millionen Euro.