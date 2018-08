Niersfest in Weeze

Feiern in Weeze : Niersfest mit Bogenschießen und viel Musik

Weeze (RP) Am Samstag, 18. August, ist es wieder soweit: Zum 9. Male findet das beliebte Niersfest am Parkplatz der Bootsanlegestelle „Kevin´s Pub“ in Weeze statt. In diesem Jahr haben sich Kevin Betts von der Gaststätte Kevin’s Pub und Stefan Bongaerts vom Sportlokal Bobby`s Treff zusammen getan, um die Veranstaltung zu planen und organisieren.

