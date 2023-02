RE 10 von Düsseldorf nach Kleve Unbesetztes Stellwerk sorgt für Verspätungen beim Niersexpress

Der Grund für die Probleme liegt nach Angaben eines Sprechers der Rhein Ruhr Bahn (RBB) in einem Stellwerk in Düsseldorf-Bilk. Diesmal gab es dort allerdings keine technische Störung, sondern die Anlage war schlicht und einfach nicht besetzt. Ein Fahrdienstleiter habe sich verspätet, berichtet eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Daher sei das Stellwerk von 6 bis 6.45 Uhr unbesetzt gewesen. „Das tut uns Leid und wir bitten die Fahrgäste um Entschuldigung“, so die Sprecherin.