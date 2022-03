Zug fährt in Goch gegen Mauer : Unbekannte stapeln Steine auf Gleise des Niersexpress

Unbekannte stapelten Pflastersteine auf den Gleisen. Foto: Bundespolizei

Gelderland Nachdem Unbekannte am Dienstag versucht hatten, bei Weeze ein Signal in Brand zu setzen, schlugen Vandalen Mittwoch auch in Goch zu. Sie bauten eine Mauer auf dem Gleis. Der Zug rammte das Hindernis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Es wird immer unglaublicher. Die Serie von Vorfällen auf der Strecke zwischen Kleve und Geldern beim Niersexpress reißt nicht ab. Wie berichtet, hatten Unbekannte am Dienstag an der Strecke gewütet. Sie hatten ein Kabel auf die Gleise gelegt und versucht, ein Signal in Brand zu setzen.

Inzwischen meldete die Bundespolizei den nächsten Fall von Vandalismus auf der Strecke. Diesmal war es noch heftiger. Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr hatten bislang unbekannte Täter Pflastersteine auf die Gleise unterhalb der Bahnüberführung Reuterstraße in Goch-Pfalzdorf gelegt. Die Steine waren über die gesamte Gleisbreite zu einer etwa 50 Zentimeter hohen "Mauer" gestapelt worden.

Beim Niersexpress sorgen jetzt auch Vandalen für immer mehr Probleme. Foto: Dirk Möwius

Der Triebfahrzeugführer des aus Düsseldorf nach Kleve fahrenden Zuges leitete bei einer Geschwindigkeit von etwa 100 Stundenkilometer eine Schnellbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit den Steinen jedoch nicht verhindern. Die rund 60 Reisenden im Zug blieben unverletzt.

Der Zug wurde beschädigt, konnte die Fahrt nach Kleve jedoch fortsetzen. Auf Grund des Ereignisses wurde der Bahnverkehr gestört. Zwei Züge fielen komplett aus, insgesamt entstanden 811 Minuten Verspätung. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02821 74510 bei der Bundespolizeiinspektion Kleve zu melden.

Auch am Donnerstagmorgen meldete das Portal Zuginfo NRW wieder ein defektes Stellwerk in Kevelaer. Die Störung gab es bereits am frühen Morgen um 4.52 Uhr. Daher war die Strecke zwischen Weeze und Geldern erneut für einige Zeit dicht. Vier Züge Richtung Weeze fielen aus, drei Züge in die andere Richtung. Da die Störung so früh am Morgen war und der Zug nachts in Kleve parkt, um nach Düsseldorf starten zu können, fielen zwei Zugverbindungen in die Landeshauptstadt auch komplett aus.

Ein Ersatzverkehr hätte man in der Kürze der Zeit nicht einrichten können, so eine Sprecherin der Nordwestbahn. Die Probleme seien aber glücklicherweise bis 7.41 Uhr behoben werden können, so dass der Niersexpress zur Zeit, wenn die Schüler ihn nutzen, wieder normal gefahren sei.