Konkrete Folgen für den Kreis Kleve Niersexpress-Pannen gefährden Betrieb der Hochschule

Werner Lübberink dürfte vermutlich zum ersten Mal ganz froh über den Streik bei der Bahn gewesen sein. Denn dadurch musste der Konzernbevollmächtigte der Bahn für NRW zu einer dringenden Vorstandssitzung und konnte nicht an der Übergabe der Petition zum Niersexpress in Weeze teilnehmen. Er schickte zwei Vertreter an den Niederrhein, um sich die Sorgen zum RE10 anzuhören.