Strecke zwischen Kevelaer und Kleve gesperrt Niersexpress – Massive Probleme kurz vor Weihnachten

Kostenpflichtiger Inhalt Die Pannenserie rund um den Niersexpress reißt nicht ab. Auch kurz vor Weihnachten ist der Unmut bei Fahrgästen und Pendlern groß. Ausgerechnet in der Zeit, in der vermutlich viele kurz vor Weihnachten auf dem Weg in die Heimat sind, gibt es wieder massive Probleme. „Aufgrund eines Stellwerksausfall der Deutschen Bahn in Kleve kam es am heutigen Freitagmorgen erneut zu Einschränkungen auf der Strecke des RE 10. Der betroffene Streckenabschnitt zwischen Bedburg-Hau und Kleve war zeitweise für den Zugverkehr gesperrt. Komplettausfälle waren die Folge“, hatte Tim Nowak, Sprecher der Rhein Ruhr Bahn (RRB) mitgeteilt. Die RRB betreibt den Niersexpress. „Das defekte Stellwerk im Raum Kleve wurde zwischenzeitlich repariert. Infolge der Stellwerksstörung kann es noch vereinzelt zu Verspätungen und Teilausfällen kommen. Fahrgäste werden gebeten, ihre Reiseverbindung kurz vor Abfahrt des Zuges zu prüfen“, hieß es weiter.