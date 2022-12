Fahrplanwechsel am Wochenende Niersexpress soll nun exakt alle 30 Minuten fahren

Eine erste Verbesserung soll es ab Sonntag, 11. Dezember, geben. Dann steht nämlich der Fahrplanwechsel an. Auf der Linie des RE 10 („Niersexpress“) kommt es zu Verschiebungen im Minutenbereich. „Durch diese Anpassung entsteht ein exakter 30-Minuten-Takt, durch den die Abfahrten und Ankünfte in Kleve künftig immer zur selben Minute stattfinden“, verspricht die Rhein Ruhr Bahn (RRB), die den Zug betreibt. Um 24 und 54 sollen die Züge in Kleve abfahren. Sicher eine sehr sinnvolle Änderung – jetzt müssen die Züge auch nur noch pünktlich kommen. Am Wochenende fährt der Zug weiterhin stündlich und soll um 24 ab Kleve starten.