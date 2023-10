Zug Richtung Kleve fährt nach Pokalspiel nicht Gladbach-Fans von Problemen bei Niersexpress betroffen

Und bereits am Dienstagmorgen gab es neuen Ärger auf der Strecke. In Nieukerk ist das Stellwerk defekt. Seit 8 Uhr dürfen die Züge daher dort nur langsam und „auf Befehl“ fahren. Das führt zu Verspätungen von rund 20 Minuten. Fatal ist, dass es seit Montag auch einen Defekt an einem Bahnübergang in Kevelaer gibt. Auch dort wird an der Störung gearbeitet. Auch hier gibt es Verspätungen. Sollte die Situation länger anhalten, könnte es eventuell auch zu Zugausfällen kommen. Bislang wird davon ausgegangen, dass beide Störungen bis 10 Uhr behoben sind. Erfahrungsgemäß dauern die Verspätungen danach aber noch länger an.