Probleme beim Niersexpress Wieder Störung im Stellwerk

Mitten im Berufsverkehr wurden viele Pendler am Montagnachmittag kalt erwischt. Eine Stellwerks-Störung in Meerbusch-Osterath bereitete auch dem Niersexpress Probleme. Der RE 10 endete gegen 17 Uhr von Kleve in Krefeld. Die Verbindung nach Düsseldorf war unterbrochen. In Gegenrichtung kamen die Fahrgäste von Düsseldorf nur bis Neuss und mussten dann schauen, wie sie von dort weiterkommen.