Probleme auf Strecke von Niersexpress Zu viel Personal krank – Züge fallen aus

Die RRB bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 0203 6688 9477 (zum Ortstarif, Mobilfunk kann abweichen) zu melden. Das ist als Info an den Busfahrer gedacht, damit er darauf achtet, dass an bestimmten Haltestellen Menschen mit Einschränkung einsteigen könnten.