Probleme beim Niersexpress Stellwerk in Goch streikt – Zug hängt in Weeze fest

Davon betroffen war auch Karl-Heinz Schneider, der mit dem Niersexpress von Kleve nach Düsseldorf fahren wollte. Nachdem der Zug pünktlich in der Kreisstadt gestartet war, war in Weeze plötzlich Schluss. Es tue sich momentan nichts, berichtete er kurz nach 14 Uhr per Telefon aus dem Zug. Der Niersexpress habe den Motor abgestellt, Fahrgäste seien ausgestiegen, um sich die Beine zu vertreten. Fast eine Stunde stehe der Zug bereits. „Die Zugbegleiter haben uns mitgeteilt, dass es wohl Probleme im Stellwerk in Goch gibt“, berichtete er.