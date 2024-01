Petition wird in Weeze übergeben 6000 Unterschriften für Schnellbus parallel zum Niersexpress

„Diese Situation hat sich in den vergangenen Wochen ständig wiederholt und wir sind es einfach leid, dass man Woche für Woche ein Glücksspiel mit den Kunden und Nutzern dieser Bahnlinie betreibt“, so Jannik Berbalk. Der 24-Jährige ist Sachkundiger Bürger für die SPD in Kleve, engagiert sich bei Fridays for Future, studiert in Köln und arbeitet zudem noch in Kevelaer. Für seine Strecken nimmt er den Niersexpress, ein Auto hat er nicht. Die Störungen kennt er aus leidvoller Erfahrung und hat daher eine Petition gestartet. Die Unterzeichner hoffen auf eine Schnellbuslinie „bis die Probleme der Strecke ein für alle mal behoben worden sind“.