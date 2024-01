Wieder Probleme auf der Strecke Lok defekt – Niersexpress fällt aus

Am Dienstag gab es schlicht und ergfreifend einen Defekt im Zug. Die Bahn musste repariert werden und konnte nicht fahren. Betroffen war nur eine Lok. Da das Prinzip auf der Strecke allerdings ist, dass der Niersexpress bis zum Endpunkt und wieder zurückfährt, bedeutet der Ausfall eines Zuges gleichzeitig, dass mehrere Fahrten ausfallen. In diesem Fall fiel daraufhin eine Fahrt von Geldern nach Krefeld um 8.14 Uhr aus, zudem vier weitere Fahrten zwischen Kleve und Düsseldorf. „Wir haben aber sofort Ersatzbusse eingesetzt“, so der Sprecher der Rhein Ruhr Bahn, die für den Betrieb des Zuges zuständig ist. Gegen 13.40 Uhr sollten die Probleme dann behoben sein, hieß es.