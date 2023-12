Störungen zwischen Kleve und Krefeld Dauerregen legt Technik bei Niersexpress lahm

Schuld an den massiven Problemen ist diesmal nicht ein Softwarefehler, sondern das Wetter. Der anhaltende Regen habe ein Kabel beschädigt, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Dadurch ist das Stellwerk nicht mehr funktionsfähig. Seit Weihnachten arbeiten die Techniker daran, das defekte Kabel zu ersetzen. Doch das sei aufwändig, heißt es. „Es geht hier um ein Kabel über eine Strecke von zwei Kilometern, das ist nicht mal so eben neu gezogen“, so die Sprecherin. Wegen des Dauerregens habe die Bahn an vielen Stellen aktuell Probleme. Es sei extrem nass, das sei auch eine Bewährungsprobe für die Technik. So etwas sei natürlich nicht zu planen und Probleme durch Extrem-Wetter auch nur schwer zu verhindern.