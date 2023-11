Niersexpress Fragen an die Bundesregierung

Nun gut. Dass es beim Niersexpress mal einen Tag lang Ruhe gegeben hätte, wäre auch eine Überraschung gewesen. Daher wundert es kaum, dass viele Fahrgäste auch am Montagabend und Dienstagmorgen in die Röhre schauten. Weil das Stellwerk in Kevelaer wieder mal defekt war, fiel der Zug zwischen Geldern und Kevelaer viele Stunden aus. Es fuhren Ersatzbusse. Auf die musste mancher Fahrgast auch noch am Morgen umsteigen, weil wegen der Störung vom Vortag die Züge nicht rechtzeitig an den entsprechenden Bahnhöfen sein konnten.