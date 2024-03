Ungewöhnliches Fahrzeug bei Kevelaer Besonderer Zug auf der Niersexpress-Strecke

Um den Betrieb auf der Bahnstrecke zwischen Krefeld und Kleve zu stabilisieren, investiert die Bahn noch einmal in die Technik. Wie berichtet, sollen auf dem Streckenabschnitt zwischen Kevelaer und Geldern bis Ende März weitere Kupferkabel ausgetauscht werden. Im Zuge dieser Ankündigung ist vielen ein besonderer Zug aufgefallen, der auf der Strecke unterwegs war und dabei auch den Bahnhof in Kevelaer passierte. Hier hielt er allerdings nicht an, um Fahrgäste einsteigen zu lassen. Das gelbe Fahrzeug ist nämlich nicht für den Personenverkehr, sondern für die Instandhaltung der Strecke zuständig.