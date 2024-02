Reaktion auf ständige Störungen der Technik Bahn hält Ersatzbusse für Niersexpress bereit

Jetzt wird weitere Technik ausgetauscht, das kündigte die Bahn am Mittwoch in einer Pressemitteilung an. Ab Ende Februar sollen auf dem Streckenabschnitt zwischen Kevelaer und Geldern weitere Kupferkabel ausgetauscht werden. „Bis Ende März werden vorsorglich Übertragungskabel zu Bahnübergängen erneuert, die bislang noch nicht digitalisiert sind. Insgesamt rund 5300 Meter Kabel verlegen die Bauteams neu“, so eine Bahnsprecherin. Während der Baumaßnahmen stellt die Bahn zwei Ersatzbusse bereit. Die Wagen stehen in Geldern, kommen aber nur im Falle einer Störung zum Einsatz. Sie sollen dann kurzfristig einspringen können. Einsatzbereit sind sie montags bis freitags von 5 bis 24 Uhr. Am Wochenende würden die Ersatzbusse nicht fahren. Für die Wagen seien auch immer kurzfristig Fahrer verfügbar.