Arbeiten am Bahnübergang 70 Minuten Verspätung bei Niersexpress

Damit nicht genug, gab es auch noch Probleme wegen Arbeiten an einem Bahnübergang zwischen Geldern und Kevelaer. Weil dann dort die Züge nur langsamer fahren durften, führte das zu weiteren Verspätungen. Laut des Portals zuginfo.nrw hatten die Störungen an dem Übergang kurz vor 8 Uhr am Morgen begonnen. Wie lange sie dauern würden, stand nicht fest. Es sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Jeder sollte sich besser informieren ob und wann sein Zug fährt, hieß es. Die Arbeiten am Bahnübergang sollten bis 19 Uhr dauern.