Tiere wanderten mehr als 1000 Kilometer Lief der Rekordwolf weiter als der Wolf aus Kevelaer?

Die Frage ist allerdings, ob der Wolf aus Nordhorn tatsächlich der echte Rekordhalter ist. Denn ein Tier, das im November in Kevelaer-Wetten zwei Schafe riss, hat eine ähnlich weite Strecke hinter sich. Auch das ist per DNA-Material nachgewiesen. Der Wolf mit der Kennung GW3645m stammt aus dem Rudel Tiefensee-Löbnitz in Nordsachsen. Die Herkunft des Tieres kennen die Experten so genau, weil anhand der DNA des Wolfs das Muttertier bestimmt werden kann. Und von dem gab es genetisches Material aus Sachsen.