Gasleitungen werden anders genutzt So soll der Wasserstoff an den Niederrhein kommen

Energiewende, Transformation, Dekarbonisierung. Es sind große, abstrakte Schlagworte mit denen der Umstieg auf alternative Energiequellen vorangetrieben wird. Am Niederrhein werden die Bürger in den kommenden Jahren hautnah erleben, was das ganz konkret bedeutet. Zwei riesige Stromprojekte wird Amprion durch die Region führen. Wie mehrfach berichtet, werden erst im Zuge des Projekts „A-Nord“ unterirdische Mega-Stromleitungen am Niederrhein verbuddelt, später folgen dann mit der „Windader West“ die nächsten. Und jetzt nimmt das nächste Großprojekt zur Energiewende Fahrt auf: Der Niederrhein soll großflächig an Wasserstoff angeschlossen werden.