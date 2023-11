Zugausfälle am Niederrhein am Dienstagmorgen Defektes Stellwerk stoppt den Niersexpress

Dienstagmorgen war es wieder soweit: gegen 5 Uhr fiel ein Stellwerk zwischen Kevelaer und Nieukerk aus. Das hatte massive Auswirkungen auf den Zugverkehr. „Aktuell sind im betroffenen Streckenabschnitt keine Zugfahrten möglich. Aufgrund dessen kommt es aktuell zu hohen Verspätungen und Teilausfällen“, so Tim Nowak, Sprecher der Rhein-Ruhr-Bahn, die für den Betrieb des Niersexpress zuständig ist. Teilausfälle bedeuten ganz konkret im Grunde nichts anderes als den kompletten Ausfalles eines Zuges zwischen zwei Bahnhöfen. Aktuell enden die Züge aus Kleve in Weeze und fahren von dort nach Kleve zurück. Aus Richtung Düsseldorf enden die Züge in Nieukerk. Zwischen Weeze und Nieukerk ist der Zugverkehr momentan komplett lahmgelegt.