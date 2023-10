Erneuerbare Energien: Expertenrunde bei der Janßen Group Die Rolle von Wasserstoff im Gartenbau

Die Janßen Group ist ein Gartenbaubetrieb mit Geschichte. Das Kevelaerer Unternehmen besteht in nun dritter Generation. 1964 gegründet, begannen die Großeltern des heutigen Geschäftsleitungsteams mit Gemüse. Es folgten Schnittblumen, dann Topfpflanzen. Nun ist das Team um die Familie Janßen mit fünf Millionen Topfpflanzen und 20 Millionen Jungpflanzen pro Jahr spezialisiert auf Callunen. Aber auch Lavendel, verschiedene Erika-Arten und weitere Kulturen wachsen in den Gewächshäusern und im Freiland heran. Für Staunen sorgte das neue Gewächshaus der Janßen Group. Die Erweiterung des Betriebes befand sich zum Zeitpunkt des Besuchs in der Endbauphase. Im Gewächshaus beeindruckte der hohe Grad der Automatisierung und Technisierung: Topfmaschinen, Regensensoren, vollautomatische Spritzroboter, Bewässerungs- und Nebelanlagen, alles per App steuerbar. Gleichzeitig ist Handarbeit, insbesondere bei der Stecklingsvermehrung, noch immer gefragt. Raphael Janßen, einer der Geschäftsführer des Unternehmens, betonte, wie wichtig präzises Handwerk noch immer für den Zierpflanzenbau sei.