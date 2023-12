A40 und A57 betroffen Bauern blockieren Autobahnen am Niederrhein

Die Wut der Landwirte über die Sparpläne der Ampelregierung wird immer größer. Bei den leuchtenden Treckerfahrten hatten die Bauern auf Spruchbändern schon klar Stellung bezogen, am Montag folgte die Riesendemo in Berlin und am Abend dann eine konzertierte Aktion auf den Autobahnen am Niederrhein.