Tiefbau für Stromtrasse am Niederrhein Vertrag für Super-Erdkabel von Amprion unterzeichnet

Aus dem Kreis Borken kommend durchläuft die Trasse die Stadtgebiete von Hamminkeln und Rees, quert in Rees-Haffen Richtung Kalkar-Obermörmter den Rhein, ehe sie in Richtung Uedemer Hochwald weiterverläuft. Westlich am Hochwald vorbei, schwenkt die Erdkabeltrasse wieder in Richtung Südosten auf die Gemeindegebiete von Kevelaer-Achterhoek, Sonsbeck, Issum, Geldern und Kerken. Sie quert anschließend die A40, östlich an Kempen vorbei und läuft dann zwischen den Ortslagen St. Tönis und Vorst hindurch. Von dort aus orientiert sich der Verlauf der Trasse an der Grenze zwischen Willich und Krefeld, ehe sie einen starken Richtungswechsel nach Meerbusch-Osterath vornimmt. Dort endet die Leitung schließlich an dem Konverter, der sich seit einiger Zeit im Bau befindet.