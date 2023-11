Weiter Zugausfälle beim RE10 Niersexpress – Stellwerk schon wieder defekt

Es ist langsam nur noch unglaublich. Nachdem der Niersexpress von Dienstag auf Mittwoch gut 24 Stunden komplett zwischen Weeze und Nieukerk ausgefallen war, gibt es am Donnerstag wieder Probleme. Besonders fatal: Es ist wieder das Stellwerk in Geldern betroffen, das bereits am Dienstag große Probleme gemacht hatte. Da hatten die Techniker den ganzen Tag vergeblich versucht, den Fehler zu beheben. Am Mittwoch mussten dann Spezialisten kommen, bis das Stellwerk wieder lief. Aber offenbar war die Reparatur nur von kurzer Dauer. Aktuell ist die Anlage wieder lahmgelegt. Das ist besonders unglaublich, wenn man bedenkt, dass die Stellwerke für viel Geld umgerüstet wurden, um einen besseren Zugverkehr zu ermöglichen. Doch davon ist man weit entfernt.