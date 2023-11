Weiter Zugausfälle beim RE10 wegen Kabelschaden Niersexpress – Stellwerk schon wieder defekt

Von der Deutschen Bahn hieß es am frühen Nachmittag, dass ein Kabelschaden die Ursache für die Störung sei. Man sei aber auf der Suche nach der genauen Quelle, daher werde es noch dauern, bis der Defekt behoben ist. „Aktuell ist keine verlässliche Prognose möglich, wann das Stellwerk wieder in Betrieb gehen kann“, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Auch am Dienstag und Mittwoch hatte es in dem selben Stellwerk Probleme mit dem Kabel gegeben. Die Kollegen würden jetzt noch die genaue Ursache suchen. „Vor allem geht es auch darum, zu ermitteln, ob es hier ein einmaliges Problem gibt oder ob es eine grundsätzliche Ursache für die Störungen gibt“, so die Sprecherin.