Keine Züge zwischen Weeze und Nieukerk Niersexpress fällt bis mindestens Mittwochmorgen komplett aus

„Die Techniker haben mit Hochdruck daran gearbeitet, es ist ihnen aber nicht gelungen, den Fehler zu finden“, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Am Mittwochmorgen sollen sich dann Spezialisten der Sache annehmen. So lange wird wohl auch die Strecke zwischen Nieukerk und Weeze gesperrt bleiben. „Im Laufe des Mittwochs werden wir eine Prognose abgeben, wann die Störung behoben ist“, so die Bahn-Sprecherin.