Landwirte am Niederrhein sind gefrustet Leuchtende Treckerfahrten vor dem Aus

Demonstrationen müssen bei der Polizeibehörde angemeldet werden. Von der Kreispolizei Kleve hieß es, dass man die Sache prüfen werde. „Derzeit gehen wir aber davon aus, dass die Fahrten wie in den Vorjahren stattfinden können“, so eine Polizeisprecherin. Bei der Kreispolizei in Wesel ist bislang nur eine Fahrt am 21. Dezember offiziell angemeldet. „Wir werten die Treckerfahrt auch diesmal wieder als Demonstration in Form eines Aufzuges, weil die Teilnehmer ein öffentlichen Anliegen zur Meinungsbildung haben“, so ein Sprecher der Behörde.