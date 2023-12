„Ein Schlag ins Gesicht der Landwirte“ Bauern am Niederrhein verärgert über Streichung von Subventionen

„Seit der Entscheidung in Berlin laufen bei uns die Whats-App-Kanäle heiß“, berichtet Svenja Stegemann, die für die Pressearbeit des LsV zuständig ist. Natürlich überlege man, die aktuelle Entwicklung auch bei den Lichterfahrten zu thematisieren, sagte sie. Die nächste soll am Samstag, 16. Dezember, von 17.15 bis 21 Uhr in Kevelaer sein. Weitere sind bislang am 17. Dezember, von 16.30 bis 19 Uhr, in Rees Haffen-Mehr und zum Abschluss am 22. Dezember von 17.30 bis 21 Uhr in Wachtendonk geplant.